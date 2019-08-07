الان تتابع بهدف الغوينم #النصر يفوز على المجزل ودياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب انتهى اللقاء الودي الذي جمع نادي النصر بنادي المجزل مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بالنادي، بفوز النصر بهدف دون مقابل سجله اللاعب خالد الغوينم. شارك في شوطي المباراة كاملة المغربي نور الدين امرابط و البرازيلي بيتروس، بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا أساسياً في مباراة الوحدة الإماراتي أسيوياً بتدريبات لياقية.

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