الامارات | مدرب صن داونز يوضح سبب فوز جنوب إفريقيا على مصر في "الكان"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يوضح سبب فوز جنوب إفريقيا على مصر في "الكان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سبب فوز جنوب إفريقيا على منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة حيث أكد أن منتخب بلاده تفوق على مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 بفضل فوز ناديه على الأندية المصرية الكبرى.

وأشار «موسيماني» في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية، ونقلها موقع المصري اليوم، إلى أن العقلية التي يتمتع بها لاعبو فريقه أدت إلى التفوق على الفراعنة إفريقيًا.

وقال المدير الفني لصن داونز: «أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة؟، ذلك بسبب فوز صن داونز على بعض من أندية مصر الكبرى خلال السنوات الماضية».