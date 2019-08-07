شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهدد بعدم خوض مباراة بطل الصومال بسبب أزمة الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة قبل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، في إطار دول الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بسبب ملعب المباراة.

وجاءت الأزمة، بحسب رئيس النادي، مرتضى منصور، بسبب تعنت المسؤولين وإصرارهم على نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب أو استاد الجيش بالسويس.

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وأكد رئيس النادي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هذه المباراة ليست مباراة الزمالك ولكنها مباراة بطل الصومال الذي حدد مدينة القاهرة لخوض مباراة الذهاب عليها، ولوائح «كاف» تفرض على الفريق تغيير ملعب المباراة من مدينة إلى أخرى قبلها بـ10 أيام وكان بطل الصومال قد حدد ملعب بتروسبورت.

وهدد مرتضى منصور بعدم لعب المباراة في حالة إصرار المسؤولين على عدم لعب المباراة في ملعب بتروسبورت المحدد من قبل بطل الصومال.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام ديكاداها الصومالي، الأحد المقبل، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.