شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان كسر تشيلسي سياسته لتجديد عقد البرازيلي.. لويز في طريقه للإنضمام إلى صفوف الغريم! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقترب المدافع البرازيلي دافيد لويز في الرحيل من صفوف نادي تشيلسي، والإنضمام للغريم والجار اللندني، آرسنال، بعد ثلاث أشهر بالتحديد من تجديد اللاعب لعقده مع البلوز لمدة موسمين (حتى صيف 2021.

وجاء الخبر- الذي انفردت به صحيفة ليكيب الفرنسية ثم تداولته الصحف والمصادر الإنجليزية الموثوقة بعد التأكد منه- كالصدمة للجميع، مع إقتراب سوق الإنتقالات من نهايته، وموقف تشيلسي المعقد مع حرمان النادي من الإنتقالات (عقوبة الفيفا) خلال صيف 2019 وشتاء 2020.

تطور موقف دافيد لويز يبدو جنونيًا ويفتقد لأي منطقية، لأن اللاعب حتى نهاية عام 2018 كان يلعب موسمه الأخير مع تشيلسي مع عدم رضوخ النادي اللندني لطلبات مدافعه البرازيلي بتجديد عقده السابق (كان ينتهي في صيف 2019) لأبعد من عام 2020، وهو ما جعل مستقبل اللاعب مع النادي في محل شك خلال الموسم الماضي.

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وعلى الرغم من الشكوك حول مستقبله طيلة الموسم الماضي، إلا أن لويز شارك في 50 مباراة بقميص البلوز في مختلف البطولات، من بينها 36 مباراة في البريميرليج (من إجمالي 38).

وجاءت اللقطة الأبرز والأهم لـ لويز في الموسم الماضي عندما انقذ هدف محقق من فريق إينتراخت فرانكفورت في الوقت الإضافي لمباراة إياب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي، عندا انقذ بطريقة رائعة تسديدة مهاجم إينتراخت فرانكفورت، سيبستيان هالير، قبل ان تعبر كرته خط المرمى، لتستمر النتيجة بالتعادل 1-1 ويفوز تشيلسي في النهاية بركلات الجزاء الترجيحية ليصل إلى نهائي الدوري الأوروبي ويتوج باللقب في النهاية.

وكافأت إدارة تشيلسي مدافعهم المتألق بكسر سياستهم في عدم تمديد عقود اللاعبين فوق ال30 عامًا لأكثر من موسم، ومنحوا البرازيلي عقد لمدة عامين، ليمتد بقاء لويز ضمن صفوف البلوز حتى صيف 2021.

وربما يكون التغيير الفني مع رحيل المدرب ساري وقدوم فرانك لامبارد له عاملًا كبيرًا في هذا القرار، وخصوصًا ان ساري كان من اشد المعجبين بقدرات البرازيلي، وقد تجلى ذلك في عدد مشاركات لويز خلال الموسم الماضي، لكن توقيت طلب لويز للرحيل قبل نهاية سوق الإنتقالات لأندية البريميرليج بيوم، مع انباء رفضه التدرب مع النادي والضغط من اجل قبول بيعه لنادي آرسنال، الغريم والمنافس للبلوز، جاء غريبًا وصادمًا وغير متوقع للجميع، وبالأخص جمهور البلوز الذي كان من اشد المناصرين لقرار إدارته بكسر سياستهم في تجديد عقود اللاعبين للحفاظ على خدمات البرازيلي الذي من المتوقع ان ينضم غدًا بشكل رسمي لصفوف آرسنال.