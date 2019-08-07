شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد: أسينسيو خضع لجراحة ناجحة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد نادي ريال مدريد، خضوع لاعبه ماركو أسينسيو لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي للركبة اليسرى.

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وذكر ريال مدريد- في بيان اليوم، الأربعاء- أن أسينسيو سيبقى تحت الملاحظة، حتى يسمح له المستشفى بالخروج ليبدأ عملية التعافي.

ومن المتوقع غياب ماركو أسينسيو عن صفوف الفريق الملكي لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر، حيث لن يتم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وسقط أسينسيو في الدقيقة (65) من مواجهة آرسنال في الكأس الدولية للأبطال، بعد كرة مشتركة مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الجانرز، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات التي أثبتت إصابته بالرباط الصليبي.