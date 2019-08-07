شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل مباراة «اطلع برة» بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم /الأربعاء/؛ استعدادا لبدء منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي (الـ 64) للبطولة القارية.

واستمرت جلسة الخطيب مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة ركز خلالها على أهمية البطولة الأفريقية سواء للنادي أو للجماهير وحثهم على تحقيق نتائج متميزة بالفترة المقبلة.

وحرص الخطيب على الاجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وحسام عاشور قائد الفريق وشريف إكرامي حارس المرمى؛ لمعرفة حالة الفريق ومساندتهم قبل بداية الموسم الجديد.

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كما عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور، في بداية مران الفريق وتناولت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة القادمة.

من جهة أخرى، عقد لاسارتي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على اللاعبين المصابين وسير البرامج التأهيلية الخاصة بهم، حيث أكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد، مؤكدًا تحسن حالة الجميع.

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان، وانتظم على لطفي، حارس مرمى الفريق في التدريبات التي تغيب عنها أمس، بينما أدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق جلسة تأهيل في الجيم على هامش التدريبات ضمن برنامج التأهيل الخاص به بعد جراحة غضروف الركبة التي أجريت له في ألمانيا.

فيما واصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

من جانب آخر، قاد أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية تدريبات تأهيلية وبدنية قوية لسعد سمير، مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في ركبته، وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.