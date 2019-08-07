رسميا.. يوفنتوس يعلن عن ضم البرازيلي دانيلو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو، قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي بيان على موقعه الرسمي كشف اليوفي عن مة التعاقد مع اللاعب التي ستكون حتى عام 2024، في صفقة تبادلية مع كانسيلو على أن يدفع فريق مانشستر سيتي مقابل 37 مليون يورو ويتم دفع هذا المبلغ على ثلاث سنوات مالية للنادي الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته قناة "سكاي" الإيطالية، فإن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الأربعاء ، على أن يوقع بعدها عقدا مع يوفنتوس حتى عام 2024 براتب 3.5 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن دانيلو، قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 30 مليون يورو، وحصد مع الفريقين عدد من البطولات كان آخرها الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزينز، فضلا عن فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.