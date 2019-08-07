الاصابات تضرب سيلتا فيغو قبل لقاء ريال مدريد

اصابة جديدة ضربت نادي سيلتا فيغو قبل مواجهة ريال مدريد في افتتاحية الليغا للفريقين تمثلت بتعرض مهاجمه سانتي مينا للاصابة ستبعده عن اللقاء.
وتعرض مينا لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية التي خاضها النادي أمام تينيريفي واكد النادي انه يعاني من التواء في الكاحل من الدرجة الثانية.
وأضاف: "سوف يتم إخضاعه لفحوصات بالأشعة المغناطيسية وبعد هذه الفحوصات سيتم تحديد الوقت المطلوب للتعافي".
ويضاف مينا الى الظهيره الأيسر دافيد خونكا الذي سيغيب ايضا عن مباراة ريال مدريد بعد إصابته بخلع في الكتف الأيمن.
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