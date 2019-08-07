رسمياً.. عموري يوقع للجزيرة الإماراتي

يتواجد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، في مقر نادي الجزيرة الإماراتي لإتمام تعاقده معه.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، تعاقد مع صانع الألعاب الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ«عموري»، قادماً من الهلال السعودي.

ويُنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد مماطلة عموري مع الهلال؛ ما دفع الزعيم إلى سحب عرضه والاستغناء عنه.

كشف المعلّق الإماراتي فارس عوض عن نجاح نادي الجزيرة الإماراتي في الحصول على توقيع عمر عبد الرحمن ”عموري“ بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي

وكتب عوض عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: يا كبر عيدية فخر أبوظبي، انتهى الكلام والأخبار والاجتهادات، عموري رسميًا .. جزراوي ٣ سنوات، في أهم وأقوى صفقات الميركاتو، مبرووووك لكل جماهير الجزيرة، ولدورينا عودة النجم الكبير عموري، وكل الأمنيات له بالتوفيق“.