تأجيل السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

جاء القرار بسبب احتمالية إستئناف الوداد علي قرار تتويج الترجي بدوري الابطال، وعدم تحديد هوية الفريق الذي سيواجه الزمالك بطل الكونفدرالية.

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قرارًا بتتويج الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الوداد الاستئناف ما جعل الطرف الثاني لمباراة السوبر الأفريقي يتأجل تحديده.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر في وقت سابق أن تقام مباراة السوبر بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية، أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس/ آب الجاري، في دولة الإمارات.

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وكان الوداد المغربي، رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو / آيار الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدف لصالحه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بها.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا.

وتمخضت الجلسة عن إعادة اللقاء في ملعب محايد، وهو ما دفع الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار، قبل أن ينهي كاف الجدل اليوم بإعلان الترجي بطلًا لدوري الأبطال.