رسميًا.. جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن صفقته الثالثة في سوق الانتقالات الصيفي؛ قبل ساعات من إغلاقه؛ حيث ينتهي مساء غدًا الخميس.

جواو كانسيلو الظهير الأيمن وصل إلى مدينة مانشستر أول أمس الأثنين، وأجرى بالأمس، الثلاثاء، الفحوصات الطبية، واجتازها بنجاح؛ حيث كان من المتوقع إعلان الصفقة اليوم، لكن الإعلان تأجل.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن كانسيلو قد شوهد يتناول العشاء في مطعم بأحد الفنادق في مدنية مانشستر، وتواجد في المطعم، البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعماله؛ وكذلك المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

ومن المُحتمل أنّ تكلف الصفقة النادي الإنجليزي 27 مليون يورو بالإضافة للبرازيلي دانيلو، مقابل الحصول على جواو كانسيلو.