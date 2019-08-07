لوكاكو يجري الفحص الطبي في انتر ميلان نهار الخميس

اكدت شبكة سكاي سبورت ايطاليا ان النجم البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ سيجري الفحص الطبي مع ​انتر ميلان​ الايطالي نهار الخميس بعدما وافق ناديه مانشستر يونايتد الانكليزي على العرض المقدم من النيراتزوري.

وبعد عدة محاولات من النادي الايطالي ودخول نادي يوفنتوس على الخط وافق الشياطين الحمر على العرض الجديد الذي قدمه نادي الانتر والذي يتكون من 65 مليون يورو اضافة الى 10 او 13 مليون يورو اضافات ومكافآت.

يذكر ان الانتر يملك مهاجما واحدا هو لوتارو مارتينيز بعد استبعاد ماورو ايكاردي من قائمة الفريق.