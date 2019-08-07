شكرا لقرائتكم وليد أزارو يمنح الأهلى فرصة ضم مهاجم سوبر بتأشيرة فرنسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء رصد مسئولى نادى بوردو الفرنسى، للمغربى وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلى، لمتنح مسئولى الأحمر قبلة الحياة فى إنقاذ الميركاتو الصيفى، بصفقة سوبر.

ووفقا لما أعلنه موقع "webgirondins" الفرنسى، عن دخول وضع اللاعب المغربى على رادار بوردو، فإن تلك الصفقة حال إتمامها، ستكون الفرصة الذهبية لمسئولى الأحمر لإنهاء الميركاتو الصيفى، بضم مهاجم إفريقى سوبر.

Advertisements

وكان موقع "webgirondins" الفرنسي، قد ذكر أن وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام نادي جيروندان بوردو الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع الفرنسي أنه تم ترشيح اسم المهاجم المغربي على إدارة نادي بوردو الفرنسي، خاصة أن اللاعب البالغ 24 عامًا لديه عقد ممتد مع الأهلى حتى 2021، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2019، إلا أنه سجل 7 أهداف و صنع 5 أهداف في 28 مباراة في الموسم الماضي.

و أضاف موقع "webgirondins" أنه من المتوقع أن تصل قيمة اتمام الصفقة بمبلغ 3 ملايين يورو.