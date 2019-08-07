شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: سأحسم اعتزالي خلال أسبوع وأتمنى أن يكون فى القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر ، أنه يتمني الإعتزال فى القلعة البيضاء و إنهاء مسيرته الكروية فى النادي صاحب الفضل عليه فى شهرته الكروية. Advertisements تابع فتح الله فى تصريحات لقناة TIME SPORTS ساحسم قرار إعتزالي كرة القدم خلال أسبوع ، مضيفاً : قرار إعتزال الكرة الأصعب فى مسيرة أي لاعب كرة قدم . أضاف فتح الله أنه تلقي عرض من ناديه الأول غزل المحلة للعودة إليه خلال فترة الإنتقالات الحالية والمشاركة معهم بدورى القسم الثاني ، ولكنه فضل عدم اللعب فى دورى القسم الثاني.

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