شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس إقامة حفل بلقب الدورى الـ41... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دراسة لإقامة حفل تكريم للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعه علي التوالي والـ 41 في تاريخ النادي. Advertisements من المقرر أن يقيم مجلس الإدارة حفل تكريم للاعبين وأسرهم وهناك اتجاه لإقامة حفل تكريم آخر بحضور الجمهور وإن كان الحفل الأخير يتوقف علي الحصول على الموافقات الأمنية بحضور الجمهور ملعب التتش. ويستعد الأهلي لمباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب الأحد المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يدرس إقامة حفل بلقب الدورى الـ41... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.