شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف التوأمة مع الأهلى وإمكانية ضم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أنه لا يعلم شيئا عن التفاوض مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي للانتقال لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية. أضاف المنياوي فى تصريحات لقناة تايم سبورتس: "هناك بالفعل توأمة مع النادي الاهلى ، ولكنها على مستوي مجلس إدارة الناديين وبالتالي إنتقال لاعب من الاهلى للإسماعيلي والعكس بيد مجلس الإدارة. Advertisements كما تطرق مدير الكرة عن عودة بهاء مجدي لاعب الزمالك لصفوف الدراويش، قائلا: "نحتاج للاعب فى مركز الظهير الأيسر وإذا رحل بهاء عن الزمالك فسنعمل على ضمه ونتمني تواجده معنا. وأضاف المنياوى إلى أن الدراويش لم يدخل فى مفاوضات لضم حراس مرمى لوجود محمد فوزي ومحمد مجدي إلى جانب أكثر من حارس من صفوف الناشئين.

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