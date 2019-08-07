شكرا لقرائتكم كاف يؤجل السوبر الأفريقى بين الترجى والزمالك لأجل غير مسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة السوبر الأفريقية المقرر بين الترجى التونسي والزمالك الى أجل غير مسمى. وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى تتويج الترجى بلقب أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى وتوقيع عدة عقوبات مالية بخلاف اللعب بدون جمهور للترجى مباراتين مع وقف التنفيذ. وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فى وقت سابق أيام 16، 17، 18 أغسطس الجارى على أن يحسم كاف الموعد النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة. Advertisements وأكد كاف فى بيان رسمى تأجيل السوبر الافريقى لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد المباراة فى وقت لاحق. ويسعى نادى الزمالك الى الحصول على لقب السوبر الأفريقى ليكون خير عوض عن لقب الدورى المصرى الممتاز.

قرار الكاف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاف يؤجل السوبر الأفريقى بين الترجى والزمالك لأجل غير مسمى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.