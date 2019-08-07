شكرا لقرائتكم وكيل أعمال أزارو عن عرض بوردو الفرنسى: مجلناش حاجة لسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وليد أزارو يرحل عن الأهلى مقابل 3 ملايين دولار نفى حميد بوزيد، وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي تلقي عرضآ من بوردو الفرنسي للانتقال اليه الدولى المغربى، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد وكيل اعمال أزارو: "لم نتلق أى عرض بالنسبة لأزارو.. اللاعب تلقي عرضآ شفهيآ من احد اندية الدوري البرتغالي لكنه لم يرتقي للطابع الرسمي".

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت لتلقي ازارو من نادي جيروندان بوردو الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية.

وقال التقارير أنه تم ترشيح اسم المهاجم المغربي على إدارة نادي بوردو الفرنسي، خاصة أن اللاعب البالغ 24 عامًا لديه عقد ممتد مع الأهلى حتى 2021، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2019، إلا أنه سجل 7 أهداف و صنع 5 أهداف في 28 مباراة في الموسم الماضي.

و أضافت التقارير أنه من المتوقع أن تصل قيمة اتمام الصفقة بمبلغ 3 ملايين يورو.