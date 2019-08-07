شكرا لقرائتكم صعود ناشئات الاسكواش لنصف نهائى بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب مصر لناشئات الاسكواش تحت 19 عام إلي الدور نصف النهائيفي بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في ماليزيا بعد فوزه على أستراليا بنتيجة 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي . مثل منتخب مصر كل من هانيا الحمامى وجنى شيحة وفريدة محمد وكانت النتائج كالتالي: فوز هانيا الحمامى على أليكس هايدون بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-5, 11-9 Advertisements فوز جنا شيحة على سزى يو لي بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-7, 11-6 فوز فريدة محمد على ريماشرى مونياندى بنتيجة 2-0 : 11-8, 11-3. بذلك يلتقي منتخب مصر مع المنتخب الإنجليزي الذى في مباراة نصف النهائي غداً. يذكر أن منتخب الناشئات كان قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز على سنغافورة وفرنسا و سويسرا.

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