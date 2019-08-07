شكرا لقرائتكم عمالقة تونس يفاوضون اجايى والنيجيرى يرحب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل جونيور أجايى دائرة اهتمامات العديد من الأندية التونسية خلال الفترة المقبلة بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة بصفة أساسية مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وتلقى جونيور أجايى عرضين من ناديى الصفاقسى والنجم الساحلى التونسيين للرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى على سبيل الاعارة.

ويسعى لاعب الاهلى للخروج الامن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد خروجه من حسابات مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول والذى أكد عدم الحاجة الماسة له خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

ويستعد حاليا النادى الاهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل.

وقام الأهلي بقيد 26 لاعبًا فى القائمة الأفريقية وهم: "محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، وجيرالدو".