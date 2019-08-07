شكرا لقرائتكم على معلول يتلقى عرضين من الدورى السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى هداف النادى الاهلى عرضين جادين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للانتقال الى صفوف أى منهما خلال الموسم المقبل.

وتألق على معلول لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى بشدة فى الدورى المصرى الممتاز وتوج مجهوداته بلقب هداف الفريق خلال الموسم الذى حسم خلاله الفريق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى ناديى أهلى جدة والنصر رغبتهما الشديدة فى التعاقد مع لاعب الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان ادارة القلعة الحمراء أعلنت تمسكها باللاعب لعدم وجود البديل الجاهز القادر على قيادة الجبهة اليسرى خلال الموسم المقبل.

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ويستعد حاليا النادى الاهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل.

وبالرغم من تمسك ادارة النادى الاهلى باللاعب الا أن على ملعول لم يستسلم للقرار الصادر من ادارة القلعة الحمراء وينتظر الوصول الى صيغة مناسبة خاصة وان المقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب سيكون كبيرا للغاية.

وقام الأهلي بقيد 26 لاعبًا فى القائمة الأفريقية وهم: "محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، وجيرالدو".