شكرا لقرائتكم هل يعوض بوردو صبر الأهلى على أزارو بـ3 ملايين يورو؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وليد أزارو بـ3 ملايين دولار فى بورصة بوردو الفرنسى



كشفت تقارير صحفية أن نادى جينت البلجيكى يسعى للتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى فى الصيف الجارى.

وفى نفس السياق تعكف إدارة الأحمر لبحث العرض الفرنسي خاصة وان مسئولو الاهلي تمسكو بالمهاجم المغربي لموسم كامل دون التفريط فيه ليكون حتي اصبحت القيمة التسويقية له أعلى خاصة وان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلى صيف عام 2017، قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، وحقق لقب هداف الدورى المصرى فى أول مواسمه مع الشياطين الحمر برصيد 18 هدفَا.

Advertisements

وينافس النادى البلجيكى نظيره بوردو الفرنسى للتعاقد مع أزارو، بعد ما أشارات تقارير صحفية فرنسية عن استعداد بورودو لتقديم عرض قيمته 3 ملايين يورو لضم أزارو.

ذكر موقع "NIEUWS" البلجيكى عن استعداد نادى جينت لتقديم عرض إلى إدارة الأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو فى موسم الانتقالات الحالى.