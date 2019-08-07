شكرا لقرائتكم مارسيلو على رادار الزمالك وبيراميدز يزاحم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع لاعب الأهلى لحسم انتقاله فى الميركاتو الصيفى الجارى.

ودخل الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع حسين السيد "مارسيلو" لتدعيم صفوف الفريق فى الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

ويصارع الزمالك على حسم الصفقة نادى بيراميدز الذى يسعى إلى ضمه هو الآخر خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب لم يحسم أمره حتى الآن.

وخرج حسين السيد من قائمة الاهلى الافريقية التى أعلن عنها المدير الفنى مارتن لاسارتى.

قام الأهلي بقيد 26 لاعبًا فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.