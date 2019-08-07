شكرا لقرائتكم هل ينقذ بوردو الأهلى من العقم التهديفى؟ أزارو على رادار الفرنسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلى كشفت تقارير صحفية، فرنسية، عن تلقي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى،عرض من نادي جيروندان بوردو الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد "سوبر كور"، ابرز أرقام وليد أزارو التى قدمها مع النادي الأهلي، وهل يتخلص المارد الأحمر من العقم التهديفى فى السطور التالية:

فى الموسم المنتهى 2018/2019، شارك وليد أزارو مع المارد الأحمر فى 26 مباراة بواقع 21 مباراة فى الدورى العام و 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بمعدل دقائق لعب يصل إلى 10822 دقيقة .

واستطاع ازارو فى تسجيل 7 أهداف فقط مع الأهلى خلال الموسم الجاري بمعدل تهديفي يصل إلى هدف كل 260 دقيقة وهو معدل متراجع للغاية بالنسبة لهداف الفريق فى موسم 2017/2018، وصنع المغربى 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 11 هدفاً أحرزها هجوم الأهلي خلال الموسم المنتهى .

بينما في موسم 2017/2018، شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي في 43 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري العام، 11 مباراة في دورى أبطال أفريقيا، مباراة واحدة فى كأس مصر ومباراة أخرى فى كأس السوبر المصرى.

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أزارو سجل 26 هدفاً في جميع مشاركاته مع النادي الأهلي خلال موسم 2017/2018، من بينها 18 هدفاً في مسابقة الدوري العام كانت كافية لاعتلاء الأسد المغربى قائمة هدافى الفريق الأحمر والدوري العام ليحطم العديد من الأرقام القياسية، فيما أحرز الدولى المغربى 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا وهدف فى كأس مصر وكأس السوبر، أزارو صنع أيضاً 8 أهداف لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 34 هدفاً سجلها لاعبو الأهلي.

وقالت التقارير أنه تم ترشيح اسم المهاجم المغربي على إدارة نادي بوردو الفرنسي، خاصة أن اللاعب البالغ 24 عامًا لديه عقد ممتد مع الأهلى حتى 2021، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2019، إلا أنه سجل 7 أهداف و صنع 5 أهداف في 28 مباراة في الموسم الماضي.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن تصل قيمة اتمام الصفقة بمبلغ 3 ملايين يورو.