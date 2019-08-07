شكرا لقرائتكم خالد الغندور: اتجاه لنقل مباراة الزمالك وديكاداها لملعب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور كابتن الزمالك السابق أن هناك اتجاه قوى لاقامة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال الى ملعب استاد السويس بعد تلقى النادى رفضاً لاقامة المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور : "ننتظر أن يعلن رئيس الزمالك الموقف النهائى للمباراة التى يسعى النادى لاقامتها فى مصر خاصة وان مباراة العودة ستكون للقلعة البيضاء بينما المباراة الأولى المقررة الأحد المقبلة لو لم تلعب فى مصر ستنتقل الى جيبوتى عاصمة الصومال".

ويستعد نادى الزمالك الى مواجهة ديكاداها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.