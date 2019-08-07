شكرا لقرائتكم 150 مليون جنيه تنهى أزمة الأهلى و"صلة" وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادي الأهلى، في اجتماعه مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، على قبول التسوية الودية مع شركة «صلة» الرياضية، بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام ذات الشركة بفسخ تعاقدها مع الأهلي من طرف واحد وبدون أسباب، بعد حصولها على حقوق الرعاية.

جاءت موافقة المجلس بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقّاها النادي من شركة «صلة» الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديًا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد “150 مليون جنيه”

وقام المجلس بعرض هذه المكاتبة مرفقًا بها عقد التسوية المرسل من الشركة السعودية على الشئون القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، والتي قامت بدراسة الموقف كاملًا على مدار أكثر من شهر، وانتهت برفع توصية إلى مجلس الإدارة بقبول التسوية الودية التي تحقق المكاسب المادية والأدبية للأهلي. لا سيما وأن النادي نجح في بيع رعايته بعد شهر من فسخ التعاقد مع شركة «صلة» الرياضية، وحقق عائدًا ماليًا أكبر مما كان متفقًا عليه مع الشركة السعودية، فضلًا عن تنازل الشركة عن مقدم التعاقد.. وبناءً عليه قرر المجلس في اجتماع الليلة الموافقة على قبول التسوية المشار إليها انطلاقًا من مبادئ الأهلي وقيمة شركة «صلة» الرياضية.