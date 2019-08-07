شكرا لقرائتكم معركة ساخنة بين لاسارتى وإدارة التخطيط بسبب ثنائى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت أزمة جديدة داخل أروقة النادى الاهلى خلال الساعات القليلة الماضية بسبب قائمة الفريق الأخيرة التى أرسلتها إدارة القلعة الحمراء لاتحاد الكرة قبل أيام.

وشهد النادى الاهلى خلاف حاد داخل النادى الاهلى بسبب الثنائى كريم نيدفيد وأحمد حمدى حيث يصر مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق على استمرار كريم نيدفيد بالقائمة بينما ترى لجنة التخطيط فى القلعة الحمراء ان احمد حمدى من الضرورى قيده بالقائمة الحالية للفريق بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع نادى الجونة الموسم الماضى.

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ويستعد حاليا النادى الاهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل.

ويسعى محمود الخطيب الى فك الاشتباك بين المدير الفنى ولجنة التخطيط فى الفريق لحل أزمة قيد أي من الثنائى.