شكرا لقرائتكم تداول صورة لمصطفى فتحى مع عروسه فى حفل زفافه بالمنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت صورة للاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، مع عروسه، خلال الاحتفال بحفل زفافهما، فى المنصورة، وسط أهله وأصدقائه.

ومن المقرر أن يتوجه مصطفى فتحى خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد للاطمئنان على حالته تمهيداً للعودة للملاعب.

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ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.