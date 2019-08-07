شكرا لقرائتكم سلتا فيغو يعلن غياب مينا وخونكا أمام الريال بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، أن مهاجمه سانتي مينا قد يغيب عن مباراة الفريق الأولى في نسخة الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني "الليغا" أمام ريال مدريد، على إثر تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية التي خاضها النادي أمس الثلاثاء أمام نظيره تنيريفي.

وقال نادي سيلتا فيغو في بيان له: "إنه يعاني من التواء في الكاحل الأيمن من الدرجة الثانية". وأضاف: "سوف يتم إخضاع المهاجم لفحوصات بالأشعة المغناطيسية بمجرد أن تهدأ علامات الالتهاب في كاحله، وبعد هذه الفحوصات سيتم تحديد الوقت المطلوب للتعافي".

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وعلى جانب آخر، كشف نادي سيلتا فيغو أن ظهيره الأيسر دافيد خونكا سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ريال مدريد بعد إصابته بخلع في الكتف الأيمن.

وأردف النادي الإسباني في بيانه قائلا: "في البداية تم تثبيت الذراع وسنبدأ لاحقا في مرحلة إعادة التأهيل، لن نلجأ إلى الجراحة في البداية، فترة الغياب ستتراوح بين 3 أو 4أسابيع".

ووسط هذه الصدمات المتلاحقة التي ضربت سيلتا فيغو خلال اليومين الأخيرين، لا يزال النادي الإسباني يتشبث ببعض الأمل قبل مواجهته النارية أمام مدريد، وذلك بعدما استعاد مهاجمه الأبرز ياغو اسباس عافيته وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، عقب تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه الودية أمام يونيون برلين الألماني في الأسبوع الماضي.