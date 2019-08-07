شكرا لقرائتكم موهبة فولهام على أعتاب الانتقال إلى توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، من التعاقد مع ريان سيسينيون لاعب فريق فولهام، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية يوم الأربعاء.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن النادي اللندني من المتوقع أن يعلن التعاقد مع اللاعب الشاب في الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية الحالية بإنجلترا والمحدد له يوم الخميس.

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وكان سيسينيون، 19 عاما، أحد العناصر الواعدة التي كان يسعى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام للتعاقد معها، حيث أوضحت (سكاي سبورتس) أن مسؤولي الناديين على وشك الاتفاق على الصفقة.

وجذب سيسينيون الانتباه إليه خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفين وقام بست تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة لعبها مع فولهام بالمسابقة، قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وشارك سيسينيون مع منتخب إنجلترا للشباب في بطولة أوروبا (تحت 21 عاما) التي جرت في الصيف الحالي. وغاب سيسينيون عن هزيمة فريقه فولهام أمام بارنسلي يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية لبطولة (تشامبيون شيب) بسبب معاناته من الإصابة في أوتار الركبة.