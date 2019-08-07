Youtube بث مباشر برشلونة ونابولي Thursday يلا شوت رابط مشاهدة برشلونة ضد نابولي تابع لايف .. كورة...

الاسطورة رابط برشلونة ونابولي، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، تابع لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم، وذلك في صباح يوم الخميس 8 أغسطس 2019، ونرصد معكم الأخبار العاجلة، المباراة ودية من تعليق راشد عبد الرحمن، مباراة ودية بين ممثل أسبانيا برشلونة، وممثل إيطاليا نابولي، ومتابعة شاملة للأخبار الرياضية، كورة ستار برشلونة ونابولي.

مباراة برشلونة ونابولي تابع لايف الخميس 8 أغسطس 2019 في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 صباحًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، ونرصد معكم الأخبار العاجلة.

بث مباشر برشلونة ضد نابولي

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المباراة تذاع على قناة البارسا الرسمية، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة البارسا تذاع على قمر الهوت بيرد، بينما الشارقة على النايل سات، تابع لايف برشلونة ونابولي اليوم تابع لايف.

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