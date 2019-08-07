موعد مباراة ريال مدريد الودية مع ريد بول النمساوي

متابعة عامة حول مباراة كرة القدم اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، تابع ريال مدريد وريد بول وهي مباراة ودية للأندية، نادي ريد بول من النمسا ينافس نادي ريال مدريد اليوم من أسبانيا، تعليق خالد الحدى، ومتابعة عامة حول المباراة الهامة الودية اليوم، تابع المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، تابع مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع.

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