رسميًا.. الاتحاد التونسي يعلن تأجيل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم وصول اخطار من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي لأجل غير مسمى بعد تأخر حسم اسم بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم تأجيل السوبر الأفريقي الذي سيجمع بين الترجي الرياضي التونسي بوصفه بطل رابطة الأبطال الإفريقية والزمالك المصري بوصفه صاحب كأس الكونفيدرالية الإفريقية إلى موعد لاحق بعدما كان مبرمجا بتاريخ 16 أو 17 أو 18 أغسطس."

وتابع: "وقد علل الإتحاد الإفريقي قراره بالظروف غير المنتظرة التي أخرت إعلان بطل رابطة الأبطال الإفريقية ولضيق المدة الزمنية التي تفصلنا عن التاريخ الذي كان محددا."