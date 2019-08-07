الزمالك لمصراوي: كاف أخطرنا بتأجيل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بالجهاز الفني للزمالك، إنهم تلقوا إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مواجهتهم لنظيرهم الترجي في السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الترجي أحد أيام الجمعة 16، السبت 17 أو الأحد 18 أغسطس.

المصدر ذاته أشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل السوبر الأفريقي في ظل ضيق الوقت بعدما تأجل تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا نتيجة ما حدث في مباراة العودة بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

الاتحاد الأفريقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.