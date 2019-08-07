الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة العروض الفرنسية لأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي، ما أُثير خلال الساعات الماضية عن وجود عروض خارجية للاعبهم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم وليد أزارو بالانتقال إلى أحد الأندية الفرنسية التي تنشط في الدوري الممتاز.

وقال المصدر ذاته - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إن ما يتردد بخصوص تلقي أزارو عروض غير صحيح.

اللاعب المغربي يتبقى في عقده مع الأهلي موسمين؛ حيث سبق واشترط الأهلي 10 ملايين يورو؛ للاستغناء عنه لأحد الأندية الصينية قبل تخفيض المبلغ لـ 8 ملايين و 600 ألف يورو.