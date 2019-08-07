تقرير.. هل يكرر صلاح انطلاقاته الناجحة في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الدوري الإنجليزي للانطلاق يوم الجمعة المقبل حين يستضيف ليفربول فريق نوريتش سيتي على ملعب آنفيلد، في لقاء مرتقب يستهدف خلاله الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز تكرار انطلاقاته الناجحة في بريميرليج.

وكان صلاح تُوج هدافًا لبريميرليج خلال الموسمين الماضيين مع ليفربول، حيث أحرز 32 هدفًا في (2017-18)، و22 هدفًا في (2018-19) مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 كأغلى لاعب إفريقي وقتها، حيث انضم للريدز قادما من إيه إس روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، لينجح في ترك بصمته في المباراة الافتتاحية لبريميرليج.

وفي أول ظهور لصاحب الـ27 عامًا بقميص فريقه الجديد ليفربول، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3) أمام مضيفه واتفورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (2017-18).

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وكرر صلاح انطلاقته الناجحة في الموسم الماضي بإحراز أول أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث افتتح رباعية فريقه أمام ضيفه وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، قبل استكمال طريقه لحصد الحذاء الذهبي الثاني.

وتعد هذه المقابلة هي الأولى لصلاح أمام فريق نوريتش سيتي بقميص ليفربول، إذ عاد الفريق الملقب بـ"عصافير الكناري" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب ثلاثة مواسم، وهو ما يحفز النجم المصري للتسجيل.

ويتمتع محمد صلاح بسجل جيد أمام الأندية الصاعدة حديثًا لبريميرليج، حيث ساهم الفرعون المصري في 13 هدفًا خلال آخر عشر مباريات لعبها أمامهم، بتسجيله ستة أهداف وصناعة سبعة خلال الموسمين الماضيين مع ليفربول.

وكان صلاح شارك في أول مباراة له هذا الموسم حين واجه مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي"، وخسر اللقب بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي (1-1) في لقاء غاب فيه التوفيق عن اللاعب.

يذكر أن صلاح يسعى لحصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد (2019-20) مع ليفربول بعدما خسر لقب النسخة الماضية لصالح البطل مانشستر سيتي حين ظلت المنافسة حتى الجولة الأخيرة، ليبقى ثانيًا بفارق نقطة وحيدة.