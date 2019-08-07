مران الزمالك.. تدريبات إضافية لجنش وحفني.. وتأهيل شيفو وجابر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل الزمالك تدريباته لمواجهة نظيره ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الذين شاركوا أمس الثلاثاء ، في ودية المتحدة للإسكان تدريبات استشفائية على هامش المران اليوم بملعب النادي.

ووضع أنطونيو مدرب الأحمال برنامجًا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق قبل المباريات الرسمية المقبلة.

وأدى ثنائي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني تدريبات إضافية علي هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم على ملعب النادي.

وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقًا لبرنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي؛ لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة.

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وعقد طارق يحيي ،المدير الفني جلسة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على هامش المران؛ حيث وجه خلالها المدير الفني بعض النصائح لأيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح استعدادا للفترة المقبلة

ويواصل ثنائي الزمالك محمد عبدالشافي وإسلام جابر، لأداء تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة ،

وأدى الثنائي تدريبات تأهيل بالكرة ضمن المراحل الأخيرة للبرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وأدى محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيل خفيفة بالكرة علي هامش مران اليوم ، يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب للتعافي وتجهيزه للفترة المقبلة.

ويغيب اللاعب عن مباراة بطل الصومال المقبلة في ظل إصابته بارتجاج خفيف في المخ تعرض له في مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الاخيرة للدوري.