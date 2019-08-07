مران الأهلي.. الشناوي وسليمان يواصلان التأهيل.. وجلسات لإكرامي وعاشور ونيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: واصل الحارس الدولي محمد الشناوي غيابه عن تدريبات النادي الأهلي الجماعية ليكتفي بتدريبات تأهيلية تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق. وخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي في النادي الصحي "الجيم" بعيداً عن التدريبات الجماعية للفريق، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي والمعد البدني. Advertisements وشهد المران عقد جلسة بين رئيس النادي محمود الخطيب مع كريم وليد (نيدفيد) ومارتن لاسارتي من أجل الاطمئنان على برنامج اللاعب العلاجي والتأهيلي. كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مطولة مع الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور على هامش المران. ويستعد الأهلي لخوض مباراة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد المقبل في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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