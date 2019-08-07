عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور، كابتن الفريق، في بداية مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة القادمة والتي تشهد الاستعداد لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء الأحد القادم، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع لاسارتي مع حسام عاشور قبل انطلاق دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.