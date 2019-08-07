تفاصيل اجتماع لاسارتي مع حسام عاشور قبل انطلاق دوري أبطال إفريقيا

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور، كابتن الفريق، في بداية مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة القادمة والتي تشهد الاستعداد لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء الأحد القادم، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان.