الزمالك يقترب من الإتفاق مع رامون دياز لقيادة الفريق

يواصل نادي الزمالك مفاوضاته المكثفة مع الارجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز والهلال السعودي وريفربليت من اجل التعاقد معه كمدير فني حديد للفريق بداية من الموسم المقبل .

وقال موقع بين سبورت في نسخته الاسبانية ان الطرفين اوشكا بالفعل

علي التوصل لاتفاق نهائي خاصة من الجانب المالي، ومازالت المفاوضات جارية الي الآن حول تموين الجهاز المعاون لدياز حيث يفضل المدرب الارجنتيني العمل مع ثمانية مساعدين بينما يحاول مسئولو الزمالك اقناعه باصطحاب ستة مساعدين فقط بالاضافة الي مخطط الاحمال المتواجد بالفعل مع الفريق في الوقت الحالي .

واضاف الموقع في تقريره ان المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد ومن الممكن ان يتم الاعلان الرسمي عن تعاقد دياز مع الزمالك خلال الساعات المقبلة اذا ماتوصل الطرفين لاتفاق نهائي علي كافة البنود .