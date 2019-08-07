اخبار الرياضه

الزمالك يقترب من الإتفاق مع رامون دياز لقيادة الفريق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يواصل نادي الزمالك مفاوضاته المكثفة مع الارجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز والهلال السعودي وريفربليت من اجل التعاقد معه كمدير فني حديد للفريق بداية من الموسم المقبل .

وقال موقع بين سبورت في نسخته الاسبانية ان الطرفين اوشكا بالفعل

علي التوصل لاتفاق نهائي خاصة من الحانب المالي، ومازالت المفاوضات جارية الي الآن حول تموين الجهاز المعاون لدياز حيسعي يفضل المدرب الارجنتيني العمل مع ثمانية مساعدين بينما يحاول مسئولو الزمالك اقناعه باصطحاب ستة مساعدين فقط بالاضافة الي مخطط الاحمال المتواجد بالفعل مع الفريق في الوقت الحالي .

واضاف الموقع في تقريره ان المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد ومن الممكن ان يتم الاعلان الرسمي عن تعاقد دياز مع الزمالك خلال الساعات المقبلة اذا ماتوصل الطرفين لاتفاق نهائي علي كافة البنود .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقترب من الإتفاق مع رامون دياز لقيادة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا