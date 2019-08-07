رئيس الوداد المغربي يفتح النار على الكاف

قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربى، استئناف الأحكام الصادرة اليوم عن لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الافريقي "كاف"، والتي قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بسبب انسحاب الوداد من المباراة وتغريمه 35 ألف دولار. انسحاب الوداد من المباراة وتغريمه 35 ألف دولار. ويحق للوداد البيضاوي استئناف الأحكام خلال مدة زمنية محددة. وقال سعيد الناصيري إنه شعر خلال جلسات الإستماع للدفوعات، بوجود انقلاب في المواقف نتيجة تواطؤ لصالح الفريق التونسى، وهو ما تترجمه قرارات لجنة الإنضباط التي ناقضت جملة وتفصيلا قرار اللجنة التنفيذية لكاف القاضي باعادة المباراة في ملعب محايد، وألغته محكمة التحكيم لانتفاء الاختصاص. خلال جلسات الإستماع للدفوعات، بوجود انقلاب في المواقف نتيجة تواطؤ لصالح الفريق التونسى، وهو ما تترجمه قرارات لجنة الإنضباط التي ناقضت جملة وتفصيلا قرار اللجنة التنفيذية لكاف القاضي باعادة المباراة في ملعب محايد، وألغته محكمة التحكيم لانتفاء الاختصاص.

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