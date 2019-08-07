تأجيل السوبر الإفريقي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل السوبر الأفريقي الذي كان سيجمع بين الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، إلى أجل غير مسمى. التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، إلى أجل غير مسمى. وكان من المفترض إقامة السوبر، أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري، قبل أن يصدر الكاف بيان منذ قليل بتأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

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