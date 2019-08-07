كمونه يوضح حصيلة إعداد فريق كرة القدم على مدار شهر كامل

قال سمير كمونه ، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا، ان الفريق يواصل تدريبات بمنتهى القوة ، استعدادا للموسم الجديد، إذ شهدت الفترة الأولى على مدار شهر كامل، العديد من التدريبات البدنية والمهارية ، لرفع مستوى اللاعبين ، ومدى تجانسهم مع بعض، وبالفعل تبين مدى التفاهم بين اللاعبين ، وتنفيذ العديد من الخطط التي نعمل عليها.
أضاف كمونه ، عبر المركز الإعلامي للنادي، أن الفترة الأولى من الإعداد شهدت رفع معدلات اللياقة البدنية، من خلال الدكتور محمد الدكروري، مدرب الأحمالواللياقة البدنية، والذي نجح في رفع مستوى اللاعبين بدنيا ، من خلال التدريبات المختلفة ، سواء بالملعب ، أو بصالة الجيم ، أو التدريبات على الرمال.
وبعد ذلك ، بدأنا العمل المهاري وخضنا 4 وديات ، من بينهم مبارتين مع فريق الناشئين بالنادي ، ومبارتين مع فرق القوصية ، وأسمنت أسيوط ، للوقوف على مستوى اللاعبين ، وقياس بعض النقاط الهامة ، سواء القوة أو الضعف بكلمركز.
كما أوضح المدير الفني للمنيا ، أن الفريق سيغادر إلى القاهرة ، لخوض مباراته الودية الخامسة أمام فريق السكة الحديد بالقاهرة، يوم الجمعة المقبلة ، وبعدها يعود الفريق ويحصل على اجازة لمدة 3 أيام ، على أن يتم استئناف العودة للتدريبات يوم الثلاثاء.
وعقب ذلك ، يتم تحديد موعد المعسكر الخارجي بالقاهرة ، والذي سوف يستمر لمدة اسبوعين، ويشهد تكثيف الخطط التكتيكية للاعبين ، بالإضافة إلى خوض 4 أو 5 مباريات ، مع فرق قوية من الممتاز "أ" وفرق أخرى من القسم الثاني، ووعد كمونه ، جماهير نادي المنيا ، بتقديم موسم قوي يليق باسم النادي العريق، وتحقيق نتائج قوية للصعود للدوري الممتاز.
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