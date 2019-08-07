تألق وحماس في تدريب الإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، والتى يتخللها مسابقتى الدورى المحلي، وكأس محمد السادس

للأندية الأبطال.

واشتمل المران على التدريبات البدنية، وأبرزها عمليات الجرى حول الملعب، ثم تدريبات زيادة معدلات الأحمال لدى اللاعبين.

وتألق الثنائى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق الدولى ومحمد فوزى حارس المرمى بشكل لافت للنظر، خلال التدريبات.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين، والتى تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية ولتصحيح الأخطاء الفنية.