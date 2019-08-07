واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، والتى يتخللها مسابقتى الدورى المحلي، وكأس محمد السادسللأندية الأبطال.
واشتمل المران على التدريبات البدنية، وأبرزها عمليات الجرى حول الملعب، ثم تدريبات زيادة معدلات الأحمال لدى اللاعبين.
وتألق الثنائى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق الدولى ومحمد فوزى حارس المرمى بشكل لافت للنظر، خلال التدريبات.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين، والتى تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية ولتصحيح الأخطاء الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تألق وحماس في تدريب الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.