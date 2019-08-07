يدخل لاعبي الإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى الممتاز المصري، وكأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال. "البطولة العربية" للأندية الأبطال. ويشهد المعسكر أربع مباريات ودية مع فرق بتروجيت، وحرس الحدود وكوكاكولا، وجار الاتفاق على ودية رابعة. رابعة. وقال محمود جابر المدير الفني للاسماعيلي، أن المعسكر سيكون مغلقا ويستهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين اللاعبين الجدد والبدلاء، بجانب استيعابهم بشكل أكبر للخطط الفنية الأساسية والبديلة التى سيتم الاعتماد عليها فى المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أربع وديات للإسماعيلي قبل بداية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.