أهلي بني غازي يطالب برفع الحظر عن ملعبه قبل مواجهة الإسماعيلي

قام مجلس إدارة نادى أهلى بنى غازى الليبي، بمخاطبة إدريس المغربي عضو مجلس النواب الليبي، من أجل تقديم ملف للفيفا لرفع الحظر عن ملعب الفريق، والذى تم صدور بتجميده منذ فترة.
ويتطلع مسئولو الفريق الليبي، لاعادة الحياة للملعب بداية من مواجهة الإسماعيلي المرتقبة ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
واوقعت القرعة الإسماعيلي فى مواجهة مع بطل ليبيا، ضمن منافسات دور الــ32، حيثيحتضن ملعب الإسماعيلية، لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.
يذكر أن الإسماعيلي كان قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل، بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه، بعد ترحيب الفريق الليبى.
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