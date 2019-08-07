"التسوية" تؤجل حسم إلغاء الهبوط للقسم الثاني إلى 18 أغسطس

قررت لجنة التسوية والمنازعات باللجنة الأولمبية، تأجيل قضية الأندية الثلاثة " بتروجت والداخلية والنجوم " الخاصة بالطعن المقدم بإلغاء الهبوط هذا الموسم إلى 18 أغسطس الجاري لحاجة اللجنة لبعض المستندات الخاصة بالأندية الثلاثة من اتحاد الكرة.
وقدمت الأندية الثلاثة حيثيات أحقها في البقاء بالممتاز هذا الموسم، بسبب انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية خاصة في الجولة الأخيرة،والذى اعطى بعض الأندية الأخرى التي تصارع من أجل البقاء حظوظ أكبر في بقائها بالدوري.
بجانب سوء التحكيم طوال الموسم، وعدم اطلاع الجمعية العمومية للنادي بتغيير قائمة اللاعبين في الموسم من 25 إلى 30 لاعبا ، ومحابات اندية على حساب البعض الأخر في تدعيم صفوفه وغيرهامن اسباب تؤكد الظلم الواقع على الثلاثي الهابط.
وأكد مصدر مسئول بنادي بتروجت أن النادي البترولي ، خاطب كل الجهات المسئولة بداية من لجنة المسابقات مرورا بلجنة التظلمات ثم فض المنازعات بالجبلاية ، ولم يتم التوصل لنتيجة مما دفع النادي إلى مخاطبة اللجنة الأولمبية ممثلة في مركز التسوية والمنازعات ومعه الداخلية والنجوم مشيرا إلى أن هناك خطوة تالية وهي التصعيد للفيفا في حال عدم وجود حكم لصالح الأندية الثلاثة وإلغاء الهبوط هذا الموسم.
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