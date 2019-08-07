رياضة | فاركو يفوز على ظفار العماني ويواجه الرجاء وديا

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في تحقيق الفوز على ضيفه فريق ظفار العماني، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية القوية، التي أقيمت مساء الأربعاء استعدادا الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

تقدم فاركو بهدف عن طريق اللاعب علي بهيج، ثم تعادل الفريق العماني، وقبل ختام الشوط الأول نجح علي بهيج في إضافة ثاني الأهداف للفريق السكندري.