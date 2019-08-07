رياضة | معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.

صرح بذلك محمود جابر المدير الفنى ، مشيرا إلى أن المعسكر سيستمر لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري.

واسترسل مدرب الدراويش :”المعسكر سيتخلله وديات مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا ،وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة”.